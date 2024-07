Tovább romlott CR7 eddig is szörnyű statisztikája

Hétfőn este 0-0-s döntetlennel zárult a Portugália – Szlovénia Európa-bajnoki nyolcaddöntő rendes játékideje, hogy a továbbjutás sorsát hosszabbításban döntsék el a mérkőző felek.

Lévén a portugálok egy szem valódi csatára ezen a mérkőzésen is Cristiano Ronaldo, a csapat góltalanságában neki is főszerepe volt. Leginkább azért, mert 3 – de minimum kettő – nagyon kecsegtető szabadrúgást is elvállalhatott a dél-európai szupersztár.

Éppen ezen okból került elő egy szörnyű Ronaldo-statisztika, amelyet ezen a mérkőzésen tovább tudott rontani. Ugyanis a WhoScored statisztikái alapján ezen szabadrúgásokkal együttesen immáron 60 ilyen helyzetből lőtt kapura nagy tornák során Cristiano, ám mindössze egyszer, még a 2018-as világbajnokságon tudott betalálni.

Cristiano Ronaldo has now attempted 60 shots from direct free-kicks at major international tournaments. He’s scored one. 😶#PORSVN #EURO2024 — WhoScored.com (@WhoScored) July 1, 2024

Ezen az Európa-bajnokságon gólt még semmilyen formában nem szerzett, egy, a törökök ellen jegyzett, Bruno Fernandesnek adott gólpassz fűződik a nevéhez. Ha pedig hozzátesszük, hogy a ráadásban büntető is hibázott a 39 éves portugál, talán még véleményesebbé válik Roberto Martinez azon döntése, hogy Ronaldo szerepe továbbra is ily mértékben kiemelt a portugál válogatottban.