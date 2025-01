Az F1 egyik legnagyobb botránya: Schumachert gyilkossági kísérlettel vádolták

Michael Schumacher az egyetlen versenyző, akit kizártak az F1 világbajnokságából, miután a 1997-es Jerezi Európa Nagydíjon szándékosan próbálta kiütni Jacques Villeneuve-ot, hogy meghiúsítsa a kanadai pilóta világbajnoki álmát.

A verseny döntő volt a két pilóta között, akik egyenlő eséllyel indultak a bajnoki címért. Schumachert a verseny közepén Villeneuve támadni próbálta. A német viszont szándékosan rákanyarodott, hogy kiejtse őt a versenyből, de eltévesztette a manővert. Villeneuve végül megnyerte a versenyt és a címet is.

Schumachert az FIA fegyelmi bizottsága elé idézték, és bár megtartotta győzelmeit, pole pozícióit és pontjait, a világbajnoki második helyét törölték, valamint közösségi szolgálatra ítélték, amit az FIA közlekedésbiztonsági projektjein kellett teljesítenie.

Michael Schumacher led Jacques Villeneuve by a single point going into 1997’s final race…

