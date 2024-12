Nehéz időkben kapott csodálatos hírt a Schumacher-család

Michael Schumacher a hétszeres világbajnok Forma-1-es legenda nagypapa lesz.

A múlt hétvégén Schumacher lánya, Gina osztotta meg a boldog hírt, miszerint ő és férje, Iain Bethke első gyermeküket várják, egy kislányt, áprilisra.

„Nagyon várjuk a kis lányunk érkezését” – írta Gina Schumacher Instagramon. A kislány lesz Michael Schumacher, a hétszeres F1-es világbajnok és felesége, Corinna első unokája.

Schumacher family shares joyful news as Gina announces pregnancy:

— The Schumacher family shared positive news as Michael Schumacher and his wife Corina are set to become grandparents.

— Gina Schumacher, Michael’s youngest daughter and a successful equestrian, announced on… pic.twitter.com/VVQBDlYA5H

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) December 23, 2024