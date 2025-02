Az egyedülálló kikötés Michael Jordan újonc szerződéséből

Michael Jordant széles körben minden idők legjobb kosárlabdázójaként tartják számon. Egy olyan egyedülálló kitétel, amelyet ő maga kért, hogy szerepeljen az újonc NBA-szerződésében, tükrözte a kosárlabda iránti szenvedélyét.

Jordan-t a Chicago Bulls választotta a 1984-es NBA-draft harmadik helyén.

A University of Northern Carolina Tar Heels csapatával országos bajnok volt az egyetemi szinten. Nem sokkal később pedig sztárrá vált az NBA-ben, megnyerve az Év Újonca címet az első szezonjában.

„Az Ő Nagysága” összesen hat NBA-bajnoki címet nyert a Bullsszal, és ötször választották a liga legértékesebb játékosának.

A 198 cm magas kosárlabdázó listáján szerepel még 14 All-Star meghívás, 10 First Team All-NBA kitüntetés, 10 pontkirályi cím, 9 First Team All-Defense válogatás és egy Defensive Player of the Year díj.

2003-ban, miután két szezont játszott a Washington Wizards csapatában, harmadik és utolsó alkalommal vonult vissza.

Ahhoz, hogy Jordan ennyi mindent elérjen és minden idők legjobb kosárlabdázójaként tartsák számon, óriási tehetség és kemény munka kellett. Mindemellett pedig elengedhetetlen volt a játék iránti mély szeretete.

Ez a vágy, hogy kosárlabdázzon – bárhol és bármikor – volt az, amit ő már az NBA-be való belépése pillanatától kezdve szerződésben is védetett.

„Nos, amikor újonc volt, egy példátlan kikötés került a szerződésébe, amit mi úgy hívunk, hogy ‘a játék iránti szeretet’ záradék. Alapvetően ez lehetővé tette számára, hogy kosárlabdázzon, amikor csak akart” –mondta a Bulls legendás újságírója, Sam Smith a HoopsHype-nak.

"Love the game for what it's about … not for what it provides"

A standard NBA-szerződés azt mondja, hogy ha valaki például egy barátságos meccsen akar játszani, akkor előzetesen engedélyt kell kérnie a csapatától.

Ő ezt másképp szerette volna. Ez volt az egyetlen dolog, amit kifejezetten kért – egy feltétel, ami kimondta számára: ‘Bármikor kosárlabdázhatok, amikor akarok. Nem kell senkitől kérnem engedélyt.’ És ez volt igazán, amit ő képviselt, ő csak játszani akart.’”