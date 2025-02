Sosem játszott az NBA-ben, pedig Kobe Bryantet is legyőzte

Egy igazságtalan eltiltás miatt veszett el a ’90-es évek egyik legígéretesebb kosárlabda-tehetsége.

Minden sportágban akadnak fiatal csodagyerekek, akik végül nem válnak be a profik között, ez alól pedig az NBA sem kivétel.

De hogy egy játékos, akit a „következő Michael Jordannek” tartottak, egyetlen percet se játszhasson az NBA-ben, az minden idők egyik legmegdöbbentőbb elvesztegetett tehetségének számít.

Az 1990-es évek közepén Schea Cottont az Egyesült Államok legjobb középiskolás kosárlabdázójaként tartották számon. Egyes beszámolók szerint egy-egy elleni játékban legyőzte a fiatal Kobe Bryantet. Egy AAU-mérkőzésen pedig háromszor is zsákolt a későbbi NBA MVP, Hírességek Csarnokába beválasztott és Év Védője címet nyert Kevin Garnett felett.

Az első egy vállsérülés volt középiskolás éveinek végén, amely hátráltatta fejlődését. A második pedig az NCAA döntése, amely megakadályozta, hogy főiskolai szinten kosárlabdázzon.

Cotton tanulási nehézségekkel küzdött, ezért vizuális segédeszközöket kapott az SAT-vizsgáihoz. Bár ezt az illetékes vizsgabizottság jóváhagyta, az amerikai egyetemi sportokat felügyelő NCAA csalásnak minősítette az eredményeit, és megtiltotta, hogy egyetemi kosárlabdában szerepeljen.

Így Cotton először junior főiskolára járt, miközben jogi harcot folytatott az NCAA ellen, amelyet végül megnyert. Ennek eredményeként ösztöndíjat kapott az Alabama Egyetemen, ahol egy évig játszott.

