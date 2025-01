Az Atletico Madrid jót mulat a Real Madrid csúfos vereségén

Nincs nagyobb barátod, mint az ellenséged ellensége – tartja a mondás.

Bár az Atletico Madrid és a Barcelona közötti kapcsolatok nem mondhatók zökkenőmentesnek. A „Matracosok” mégis láthatóan élvezték a katalánok vasárnap esti teljesítményét a Spanyol Szuperkupa döntőjében az ősi rivális Real Madrid ellen.

Pár perccel azután, hogy a Barcelona 5–2-es megsemmisítő vereséget mért a Real Madridra, az Atletico a közösségi médiában kezdte el kigúnyolni a királyiakat.

Spanyolországban, ha egy csapat öt gólt szerez, az gyakran „manita” (kis kéz) kifejezéssel emlegetik, amit a játékosok is gyakran bemutatnak. Ez a szokás Gerard Piqué nevéhez fűződik, aki karrierje csúcsán tette népszerűvé.

Az Atletico hivatalos Twitter/X-fiókja a lefújás után pár perccel közzétett egy képet César Azpilicuetáról, amint ő maga is „manitát” mutatott, a szimpla üzenettel: „Kellemes hétvégét!”

They might not have been in Saudi Arabia, but we think #AtleticoMadrid enjoyed the Spanish Supercup. https://t.co/uYbM8nEigF

— Football España (@footballespana_) January 13, 2025