„Az átigazolások kapcsán az utolsó szó mindig az edzőé”

A Manchester United újdonsült edzője olyat mondott, amivel minden futballrajongó vélhetően egyetért, azonban a Premier League sokszor másképp működik.

Rúben Amorimot „csak” vezetőedző titulusban szerződtették egyelőre a Manchester United élére. Ez a státusz kisebb jogkörrel bír, mint a menedzseri, azonban a portugál tréner úgy gondolja, elengedhetetlen, hogy egy edző beleszóljon a klub átigazolási politikájába.

„Azt gondolom, mindent együtt kell csinálnunk. Ha edzőként idejössz és már megvan, hogy kik lesznek a jövőbeni célpontok, az nagyon rossz egy futballklub számára, hiszen azok a játékosok sokáig itt lesznek, trénerként pedig ez akár megoldhatatlan feladat elé állít” – mondta a 39 éves portugál a vasárnapi meccs előtti sajtótájékoztatón.

„You have to work together, the manager should have the final word” 🗣️

Ruben Amorim says he will have a „great responsibility” on recruitment 🔴 pic.twitter.com/fPaYN7NeOz

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2024