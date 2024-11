Kerkez leigazolása prioritás lehet az MU-nál

Fabrizio Romano értesülése szerint Ruben Amorim közölte a Manchester United vezetőségével, a következő átigazolási időszakok valamelyikében mindenképp erősítésre lesz szüksége a bal oldali szárnyvédő posztján.

Az olasz transzferguru szerint a nemrég kinevezett portugál tréner egy erős, gyors és jó kvalitásokkal rendelkező ballábas játékost szeretne igazolni, és az egyelőre kétfős listán Alphonso Davies mellett a Bournemouth magyar válogatott fiatalját is megnevezte.

A napokban arról is olvashattunk, hogy Kerkez Milošért a BL-ben és a Premier League-ben is listavezető Liverpool is bejelentkezett, így nem túlzás kijelenteni, hogy sorban állnak az angol csapatok a 21 éves játékosért.

Romano hozzátette, a United-klubvezetés hajlandó lenne eleget tenni Amorim kérésének, és mindent megtesz majd annak érdekében, hogy az edző úgy formálhassa a keretét, ahogyan azt szeretné a siker elérése érdekében.

A Kerkez-MU pletykák már nyáron is felütötték fejüket, akkor azonban a felröppent szóbeszédek maradtak a sajtóhír szintjén.