Az Arsenal kölcsönben viheti a Bayern München szélsőjét

Lehet realitása az üzletnek?

A Bayern Münchennnél tovább tart a nyári kiárusítás. Matthijs de Ligtet és Noussair Mazraouit már eladta a Manchester Unitednek a bajor gárda, Alphonso Davies minden bizonnyal jövőre hagyja el a csapatot és veszi Madrid felé az irányt, és Kingsley Coman is átadólistán szerepel a németeknél. Az Arsenal pedig szíves örömest látná soraiban a francia támadót, legalábbis a CaughtOffside információi szerint.

🚨 EXCLUSIVE by @SportsPeteO:

Arsenal are plotting a shock move to sign Bayern Munich winger Kingsley Coman on a season-long loan. 🇫🇷 pic.twitter.com/A1rXh9W6MA

