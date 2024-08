Tovább folytatódik az erősítés az MU-nál, két játékost is szerződtetnek a Bayernből

A védelem rendben lesz a manchesterieknél.

Az új tulajdonos, az INEOS érkezésével úgy fest, eljöhet a reménység hajnala a Manchester United háza táján. A Premier League-ben szereplő angol együttes a nyáron már szerződtette Joshua Zirkzeet a Bolognából, Leny Yorot a Lille-ből, most pedig további két játékos érkezése már csak formalitási kérdés. A Bayern Münchenből erősít Erik ten Hag, Matthis de Ligt és Nossair Mazraoui érkezeik a védelem megszilárdítása reményében.

Az már tudvalevő volt, hogy a két futballista elhagyja a bajorokat, a holland bekk esetében az is sejthető volt, hogy Manchester lesz majd a következő állomása. Érte 45+5 millió eurót, míg a marokkóiért 15+5-öt fizet majd az MU. Mindketten 2029-ig szóló szerződést írnak majd alá, ami egy évvel opcionálisan meghosszabbítható.

🚨🔴 Understand that Matthijs de Ligt and Noussair Mazroaui have already said their goodbyes to the team of FC Bayern ✔️

If everything goes well, the medical checks for both are scheduled to take place on Monday. #MUFC

Both players will sign a contract until 2029 + 1. Bayern… pic.twitter.com/URysjTkyVy

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 11, 2024