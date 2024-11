Az Arsenal hosszú időre magához láncolná a PL-korrekordot jegyző fiatal tehetségét

Jelenlegi kontraktusa 2026-ig szól, de már gőzerővel dolgoznak a hosszabbításon. A 17 esztendős fiatal a hétvégén a Nottingham ellen megszerezte első gólját a Premier League-ben.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal F.C. gőzerővel dolgozik azon, hogy hosszú távú megállapodást kössön Ethan Nwanerivel. A 2007-es születésű futballista már bemutatkozott a felnőtt csapatban is, a hétvégén megszerezte első gólját a Premier League-ben, a Ligakupában pedig két meccs alatt háromszor is eredményes volt, ráadásul az egyik találata igen emlékezetesre sikeredett.

🔴⚪️✨ Arsenal keep working on new deal for Ethan Nwaneri while their search for director continues.

Talks with Nwaneri over new long term contract are considered a priority, club optimistic to get it done.

Nwaneri, very happy at Arsenal; 4 goals already scored this season. pic.twitter.com/KCDyIzFje0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024