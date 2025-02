Az Arsenal figyeli Firmino helyzetét és beszállhatnak érte

Kézenfekvő lenne a kialakult helyzet miatt. Ugyanakkor Mikel Arteta nemrégiben azt mondta, házon belül akarják megoldani a csatárkérdést.

Roberto Firmino, a szaúdi élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Al-Ahli játékosának kilóg a lóláb csapatából, ugyanis a brazil támadó kimaradt a Szaúdi Pro Liga keretéből. Ez a döntés azután született meg, hogy a klub januárban 50 millió euró fejében szerződtette Galenót az FC Portótól, és a liga szabályai szerint legfeljebb tíz külföldi játékos szerepelhet egy együttesben. A 33 éves csatár így csak az Ázsiai Bajnokok Ligájában léphet pályára.

Matthias Jaissle, az Al-Ahli vezetőedzője elmondta: „Nehéz döntés volt a klub számára, de a szabályok alapján kellett meghoznunk. Nagyra értékeljük őt, és professzionálisan kezelte a helyzetet. Továbbra is egyik vezérünk marad.”

🚨 Roberto Firmino could terminate his contract at Al Ahli after being left out of their Saudi Pro League squad.

If he becomes a free agent, he would be available to move to Arsenal.

(Source: @GIVEMESPORT) pic.twitter.com/NJBYeVtbJV

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 16, 2025