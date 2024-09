Másodperceken múlott, de az Ajax két szék között a földre huppant

Az Ajax Amsterdam a nyári átigazolási időszak utolsó pillanataiban eladta Steven Bergwijnt az Al-Ittihadnak 21 millió euró fejében. A holland szélső ezzel Ronald Koeman szerint kiírta magát a nemzeti válogatottból és „lehúzta karrierjét”. Az amszterdami együttest viszont ettől jobban aggasztotta, hogy valamilyen módon gyorsan pótolni kellett volna őt és szerződtetni egy bal szélsőt. Ennek megfelelően fel is vették a kapcsolatot a Southamptonnal, hogy kölcsönben elhozzák tőlük Kamaldeen Sulemanát, akinek az átigazolási papírjai tényleg az utolsó másodpercekben érkezte be.

🔴⚪️ Kamaldeen Sulemana to Ajax, here we go! Exclusive story confirmed as he’s the replacement for Bergwijn.

As revealed, it’s loan with buy option and understand value of buy clause is €20m.

Sulemana will replace Bergwijn who’s joining Al Ittihad. 🤝🏻 pic.twitter.com/gLaRKqptcW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024