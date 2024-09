„Tiszta számomra, hogy nincsenek ambíciói” – Koeman beleállt játékosába

A holland szövetségi kapitánynak nem tetszik, hogy Steven Bergwijn 26 évesen a Közel-Keletre szerződött.

Bergwijn korábban az amszterdamiak kapitánya volt és 2027-ig szólt a szerződése, de a csapat tudtára adta, hogy szeretne külföldre távozni.

Az Ajax szélsője hétfőn döntött úgy, elfogadja az al-Ittihad utolsó pillanatokban beérkező ajánlatát, és Szaúd-Arábiába teszi át székhelyét.

Bergwijn meg sem kérdezte a szövetségi kapitányt, mit gondol, de Koeman szerint egyértelmű lett volna a válasza.

🚨🇳🇱 Koeman: “Steven Bergwijn goes to Saudi Arabia at age 26. It’s clear that this has nothing to do with sportive ambition. His book with the Dutch National Team is closed.”

“He probably knows what I would have said this”. pic.twitter.com/0piWULcsFK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024