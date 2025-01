„Átléptem egy határt” – megjött a bocsánatkérés Djokovic felé

A korábbi világelső elérte a célját a bojkottjával.

Tony Jones, a Channel Nine veterán műsorvezetője nyilvánosan bocsánatot kért Novak Djokovićtól. A történet előéletét az szolgáltatta, hogy az ismert ausztrál televíziós személyiség sértő megjegyzést tett a 24-szeres Grand Slam-bajnokra és a szerb szurkolókra. Ezt követően a korábbi világelső bojkottálta a mérkőzés utáni interjúkat és hangot adott annak, hogy nem is tesz másképp, amíg nem kérnek nyilvánosan bocsánatot tőlük.

Have to say, this is one of the strangest things Tony Jones has done on camera.

I know it’s a ‘joke’, but to have such a lack of respect from the host broadcaster is….slightly questionable. 😳pic.twitter.com/iPRUTYZStn

— Todd Scoullar (@ToddScoullar) January 17, 2025