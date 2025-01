Arteta: még csak félidőnél vagyunk

A spanyol menedzser szerint a kapu előtti hatékonyság döntött, a meccs eredménye pedig nem tükrözi a mérkőzés képét.

Az Arsenal 2-0-ra kikapott hazai környezetben a Newcastle ellen a labdarúgó Angol Ligakupa elődöntőjének első mérkőzősén. Az Ágyúsoknak 23 lövésük és 3-as xG-jük volt, de csak 3 próbálkozásuk talált kaput. A túloldalon pedig Isak és Gordon gólja szállította a győzelmet, amellyel kecsegtető helyzetbe került a Newcastle a döntőbe jutást illetően.

„Teljes mértékben hiszek a csapatomban. Még csak félidőnél vagyunk. Amikor látom, hogyan játszunk és kezelünk bizonyos helyzeteket egy roppant erős gárda ellen, akkor hiszek a srácokban. Képesek vagyunk fordítani” – szögezte le Arteta.

🔴⚪️ Mikel Arteta: “The reality is that Newcastle were super-efficient with the chances they had, and we weren’t. Isak scored with the two chances they had”.

“At this level you need to be clinical”. pic.twitter.com/VxtyzZJK7c

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025