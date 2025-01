Hiába a 23 lövés, április után ismét kikapott hazai pályán az Arsenal

A tavaly április vereségük közvetve a bajnoki címbe került, ez most lehet, hogy az Angol Ligakupa döntőjébe.

A Newcastle 2-0-ra győzött az Arsenal vendégeként a labdarúgó Angol Ligakupa elődöntőjének első mérkőzésén. A Premier League-ben ősszel találkozott egymással a két együttes, akkor a Szarkák 1-0-ra nyertek hazai pályán, akkor Alexander Isak góljával. A svéd támadó ezúttal is betalált, bár amilyen formában van ez nem is meglepetés. A 25 esztendős csatár az előző négy meccsén hat gólt jegyzett és sorozatban immáron ötödjére volt eredményes.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Arsenal 0-1 Newcastle | Alexander Isak ALEXANDER ISAK OPENS THE SCORING FOR NEWCASTLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/wF8tdaSgrn — Tekkers Foot (@tekkersfoot) January 7, 2025

Pedig az első félidőben javarészt Arsenal-lehetőségek voltak. Gabriel Martinelli révén az első játékrész derekán akár vezetést is szerezhetett volna Mikel Arteta gárdája, de a brazil lövése csak a kapufán csattant. A 37. percben Isak is hasonlóképp járt, csak az ő próbálkozása a gólvonalon túlra is eljutott. A második félidő elején megint a svéd vette célba Raya kapuját, de akkor az Arsenal kapusa védeni tudott, viszont a kipattanót Anthony Gordon gólra váltotta.

Eddie Howe gárdája végig nagyon stabilan és fegyelmezetten védekezett. Az Ágyúsok csak csekély lehetőségeik jutottak, lövésük ugyan volt 23 is, de azok egyike se teremtett nagy veszélyt, így a Newcastle 2-0-ra nyert és nagy előnyből várhatja a visszavágót. A Szarkák 2010 óta először nyertek az Emiratesben, az Arsenal pedig így tavaly április óta először kapott ki hazai környezetben. Akkor az Aston Villa múlta felül őket a Premier League-ben, szintén 2-0-ra.

A Ligakupa másik elődöntőjén a Tottenham a Liverpoolt fogadja szerda este, vélhetően Arne Slot csapatában nem lesz ott Szoboszlai Dominik. A visszavágókra pedig február elején kerül majd sor.