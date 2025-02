Arsenal – Manchester City: feszült rangadó ezúttal Londonban?

Az Arsenal emberhátrányba került, mégis hősiesen védekezett, míg John Stones az utolsó pillanatokban egyenlített. A lefújás után Erling Haaland a City sztárja összetűzésbe keveredett Gabriellel, majd Artetának is odaszólt: „Maradj alázatos.”

133 nappal később, vasárnap az Emiratesben újra találkoznak, de azóta sok minden megváltozott. A City már nem tűnik bajnokesélyesnek, jelenleg 15 ponttal van lemaradva a Liverpool mögött, míg az Arsenal kilencre.

Guardiola védelmébe vette Haalandot, mondván, hogy folyamatosan provokálják és szabálytalankodnak vele szemben, mégsem veszti el a fejét. „Meglep, milyen jól kezeli az érzelmeit” – mondta.

Arteta nem haragszik a múltbeli feszültségek miatt: „A pályán történtek ott is maradnak.” Arsenal-kapitány Martin Ødegaard szerint az ilyen rivalizálás természetes, és csak fokozza a meccs tétjét.

A Premier League 24. fordulójának rangadója vasárnap 17:30-kor veszi kezdetét.

A csapatok most ugyan óvatosan dicsérik egymást, de a feszültség továbbra is ott van a levegőben a vasárnapi rangadó előtt.

Manchester City 𝐣𝐮𝐬𝐭 beat Arsenal to the title the last two seasons and they meet again on Sunday.

League-leaders Liverpool, meanwhile… 🍿 pic.twitter.com/WoymRkDOce

— B/R Football (@brfootball) February 1, 2025