Vitatható tizenegyessel egyenlített a Brighton, az Arsenal megint pontokat vesztett

Ritkán látni ilyenért tizenegyest, de Anthony Taylor befújta és erre már nem volt válasza az Arsenalnak.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal augusztusban 1-1-es döntetlent játszott a Brightonnal. Akkor Declan Rice kiállítása nagyban befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét, most a „visszavágón” ilyenről nem volt szó. Viszont Mikel Arteta együttesének megint megvolt a vezetés, Ethan Nwaneri 16. percben szerzett góljával korán előnybe kerültek a vendégek.

Azonban ezt követően nem igazán sikerült helyzetet kidolgozni, hogy kettővel is ellépjenek. Alaposan látszott az észak-londoni csapat játékán Havertz és Saka hiánya, valamint, hogy a meccs jelentős részében Martin Odegaard csak a padon kapott helyett.

📽️ – Saliba brings down Joao Pedro with his head, penalty brighton!pic.twitter.com/PnNaCp0CVW

— Football Report (@FootballReprt) January 4, 2025