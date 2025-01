Narancssárga riasztás: elhalaszthatják Szoboszlaiék meccsét az MU ellen

A szezon során ez lehet a második halasztott rangadó a Liverpoolnak.

Vasárnap délután 17:30-tól a Liverpool a Manchester Unitedet fogadná hazai környezetben az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában. A feltételes mód pedig indokolt, merthogy könnyen elképzelhető, hogy a mérkőzésre most kerül majd sor. Ez persze kedvezhetne a Vörös Ördögöknek, akik pocsék ünnepi időszakot produkáltak, sorra könyvelték el vereségeiket, míg a listavezetőre már így is vár egy bepótolandó találkozó.

A Met Office narancssárga riasztás adott ki, amely „hó és jeges eső” érkezésére figyelmeztet vasárnap délutánra. Ráadásul a vihar egyik gócpontja a Mersey-part lehet, s ebből adódóan jelentős közlekedési fennakadásokra lehet számítani. Anglia egyes részein akár 40 centiméteres hó is hullhat. A végleges döntésre vasárnap reggel kerülhet majd sor – írja az angol Standard.

👀 It’s not looking good for Liverpool vs United tomorrow. #mufc

Weather warnings with 90+% chance of snow amid rumoured cancellations. 🌨️ pic.twitter.com/UZW4mmqOld

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) January 4, 2025