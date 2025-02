Arne Slot: „Mindenkinek fáj ez a vereség”

A tartalékosan felálló Liverpool kikapott az angol kupában a másodosztályú Plymouth vendégeként 1-0-ra, így búcsúzott a sorozattól.

Több kulcsemberét is pihentette Arne Slot a 16 közé jutásért rendezett találkozón, ahol a házigazda büntetőből szerzett vezetést és hiába támadott ezután a Liverpool, nem sikerült egyenlítenie.

A házigazdák kapusa Conor Hazard ugyanis többször is bravúrral védett. Különösen a rendes játékidő utolsó utáni pillanatában bemutatott bravúrja volt egészen kiváló védés.

CONOR HAZARD. HOW HAVE YOU SAVED THAT!?#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrKQ0G3gct

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025