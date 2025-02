Arne Slot ráfázott a tartalékolásra – kiesett a kupából a Liverpool

A vasárnap nagy tanulsága a holland menedzser számára az lehet, hogy hiába tűnik bőnek a Liverpool kerete, a valóság erre rá tud cáfolni.

A bajnoki listavezető és ligakupa döntős Liverpool ugyanis meglehetősen tartalékosan látogatott el a a másodosztályú Plymouth Argyle otthonába.

A Liverpool meccskeretéből kimaradt Szoboszlai Dominik mellett Mohamed Szalah, Cody Gakpo, Alisson Becker és Virgil van Dijk is.

A kezdőbe pedig olyanok kerültek be, mint Endo Vataru, vagy a 17 éves Trey Nyoni és a 20 éves James McConnell is.

De Slot több fiatalt is a magával vitt, így a 19 éves Ranel Young, a 16 éves Rio Ngumoha és a 18 esztendős Amara Nallo is ott ült a kispadon a találkozó elején.

Aztán a könnyű meccs akkor vált igazi rémálommá, amikor Ryan Hardie az 53. percben büntetőből megszerezte a vezetést a házigazdáknak.

WOW 😱

Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯

Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025