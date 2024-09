Arne Slot szakértő módon fejtette meg, mi a probléma a Manchester Uniteddel

A holland mester berúgta a Premier League ajtaját, egyelőre 100%-os a Liverpool és kapott gól nélkül áll a csapat.

Megvolt az első nagy próbatétel Arne Slot Liverpoolja előtt, amelyet nagyszerűen oldott meg a holland mester, ugyanis 3-0-ra nyert a csapata a Manchester United ellen. A Vörösök eddig 100%-os mérleggel, kapott gól nélkül állnak a Premier League élén holtversenyben a címvédő Manchester Cityvel. A mérkőzést követően a Sky Sports adásában Slot próbálta megfejteni kollégája, Erik ten Hag taktikai hibáit, és hogy mi lehet a megoldás az MU nehézségeire.

„Az előző szezonban a középpályán voltak emberek, és hetesekkel, valamint tizenegyesekkel (szélsőkkel) sikerült nyomást helyezni az ellenfelekre, beszorítani őket, ugyanis a csatár lekötötte a belső védők figyelmét.

Ebben az idényben inkább kilencesekkel és tízessel próbálnak nyomást gyakorolni egy 4-4-2-es felállásban. Ez nagy különbség, sokat futnak, de én úgy látom, keményebben kell dolgozniuk, hogy a labdát ne tudják átjátszani rajtuk. Feszesebben kell zárniuk, ehhez pedig több mozgás kell a labda nélküli játékban, Én ezt láttam az első néhány meccsükön” – mondta Arne Slot.

Slot knows ball. Hardly anything spent this season. 3 matches, 3 clean sheets. Here, he breaks down United setup issues. ETH, in his interview, blames it on individual errors. pic.twitter.com/3xFL1t1XCg

— Daily Manc 🫗 (@thedailymanc) September 1, 2024