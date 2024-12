Arne Slot különleges aspektusból közelítette meg Szalah zsenialitását

Az egyiptomi támadó élete formájában futballozik a Liverpoolban, s ugyan szerződését még nem hosszabbította meg, a holland edző reméli, a következő hetekben is fenntartja ezt a teljesítményt és hamarosan pont kerül az ügy végére.

A múlt hétvégén az Angliában tomboló Darragh vihar miatt elmaradt a 245. Mersey-parti rangadó, vagyis a Liverpool és az Everton párharca a Premier League-ben. Így Szoboszlai Dominikék kedden hosszabb pihenő után léphettek pályára a Bajnokok Ligájában a Girona ellen. A Vörösök pedig a hatodik játéknapon is veretlenek maradtak, sőt továbbra is 100%-osak, miután 1-0-ra nyertek a spanyol csapat vendégeként.

A mérkőzés mindent eldöntő gólját Mohamed Szalah szerezte, aki a csapat előző öt mérkőzésén 6 találatot és 2 gólpasszt jegyzett, összességében pedig minden sorozatot figyelembe véve már 16 gólnál és 12 asszisztnál jár a 2024/25-ös szezonban.

Az egyiptomi támadó meg is kapta – teljesen megérdemelten – a november hónap legjobb játékosának járó díjat a Premier League-ben. A legjobb edző pedig ebben az időszakban Arne Slot lett. A Liverpool szombaton a Fulham ellen lép pályára az angol élvonal 16. fordulójában. A pénteki sajtótájékoztatón pedig mi más is lehetett volna a téma az újságírók körében, mint Mohamed Szalah teljesítménye, akivel kapcsolatban a támadásokra való hatásról kérdezték a holland edzőt.

Player of the Month: Mo Salah

Manager of the Month: Arne Slot What a month for Liverpool! 🔴🤩 #LFC pic.twitter.com/rLVcE0tUuU — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 13, 2024

„Ha hiszik, ha nem, ugyanolyan keményen dolgozik a labdával, mint a labda nélküli játék során. Ez egy olyan dolog, ami valószínűleg nincs rajta a listátokon, de a csapat számára nagyon fontos szempont” – szögezte le Arne Slot.

„Sok nagyszerű futballistával dolgozhatok együtt itt Liverpoolban és Mo is köztük van. Nagy szerepe van abban is, hogy sok kapott gól nélküli meccsünk van, ugyanis a védekezésben is alaposan kiveszi a részét. 11 emberrel tudunk támadni és ugyanennyivel védekezni, mindezek mellett pedig roppant hatékony is a kapu előterében. Ez is mutatja, milyen különleges labdarúgó ő!” – osztotta meg véleményét a 49 esztendős holland tréner, aki először kapta meg az adott hónap legjobb edzőjének járó díjat a Premier League-ben.

„Let’s hope he can continue in the upcoming weeks” 🗣️ Arne Slot on Mohamed Salah’s recent performances and what he brings to the team. pic.twitter.com/3rWnsa2J8q — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 13, 2024

Szalah szerződéshosszabbításával kapcsolatban továbbra sincsenek hivatalos információk. A 32 éves egyiptomi támadó kontraktusa jövő nyáron lejár, s amíg ősszel inkább arról lehetett olvasni, hogy 2025-ben elhagyja majd a klubot, most inkább arról szól a fáma, hogy legalább egy, de lehet még két évig marad a Vörösök kötelékében.