Arne Slot: ha én nézem, Szalah inkább van „bent, mint kint”

A holland edzőt is megkérdezték, az egyiptomi támadó körül kialakult pletykákról.

Mohamed Szalah hétfőn kiadott interjúja nagy port kavart. Az egyiptomi támadó ugyanis a Southampton ellen aratott 3-2-es győzelmet követően azt nyilatkozta, nem tudja, mi lesz a jövőjével, a klubtól még nem kapott szerződéshosszabbítási ajánlatot, és inkább érzi kívül magát, mintsem a csapaton belül. Az ügyről többen is elmondták a véleményünket, Jamie Carragher, a Vörösök egykori kiválósága szerint Szalah önző volt, hogy ezt így lenyilatkozta és mélységesen csalódott benne.

A kemény szavakat azzal indokolta a ma már szakértőként dolgozó ex-futballista, hogy a Liverpoolra két kőkemény meccs vár a héten, hiszen előbb szerdán a BL-ben a Real Madridot fogadják, majd a hétvégén a Premier Leauge-ben a Manchester City lesz az ellenfelük. A Bajnokok Ligája párharcot megelőző sajtótájékoztatón természetesen Arne Slotot, a csapat vezetőedzőjét is megkérdezték a történtekről.

„Mo Szalah jövője? Többször elmondtam már, nem foglalkozom szerződésekkel. Az egyetlen amit én mondhatok…ha megnézem az összeállításokat, inkább van bent, mint kint. Nem hiszem, hogy bármi probléma lenne az irányába, a játékosok és az én részemről biztosan nincs” – nyilatkozta 49 esztendős holland szakvezető.

🚨🔴 Arne Slot: “Mo Salah’s future? I’ve said many times I don’t comment about contracts”.

“Only thing I can say is… if I look at my line-ups, Mo Salah is more in than out!”.

“I don’t think there is any distraction for him, the players and definitely not for me”. pic.twitter.com/zULgXux3ym

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024