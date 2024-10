Arne Slot: érdekes, mielőtt idejöttem, mindenki azt mondta, a PL-ben nincs könnyű meccs

Illetve tiszta vizet öntött a pohárba és elárulta, miért is kapott sárga lapot - már másodjára a szezon során.

A Liverpool kétszer is egyenlíteni tudott az Arsenal ellen az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában és 2-2-vel zárt. Arne Slottal először játszott döntetlent a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató együttes. A Liverpool így a holland mester irányításával 13 meccséből 11-et megnyert, egyet elveszített a Nottingham Forrest ellen és ezen pontosztoszkodással zárt. Az Arsenal elleni meccs 75. percében, néhány perccel Mohamed Szalah egyenlítő gólja előtt, Arne Slot sárga lapot is kapott. A Vörösök menedzsere Sam Barrottal, a negyedik játékvezetővel vitatkozott miután védőjének, Konaténak próbált üzenni.

„Be szoktam vallani, ha megérdemlek egy sárga lapot, de most nem így volt. Az egyik játékosomnak üzentem kissé hangosan, hogy ez egy kib####tt vicc, de a bíró azt hitte neki és rá mondom, ezért kaptam a sárgát” – mondta Arne Slot.

🟨 There was a mix-up leading to Arne Slot’s yellow card against Arsenal! pic.twitter.com/5sk19chO5a

A holland tréner második ilyen figyelmeztetését kapta, a Premier League-ben pedig ha egy edző négy sárgát összegyűjt, akkor egy meccset automatikusan ki kell hagynia. Ezt ki is emelte, és hozzátette, hogy innentől jobban kell figyelnie az oldalvonalnál. Slot a Sky Sportsnak adott interjújában arra is kitért, hogy sokat „kritizálták” őt azzal, hogy könnyű szezonkezdete volt a Liverpoolnak és egyelőre nem mutatta meg igazán, mire képes a csapat.

🔴❗️ Arne Slot: “What surprises me is that people say we have had an easy start…

… because everyone was telling me before I came here, there’s no easy game in the Premier League, and now all of a sudden there is”. pic.twitter.com/qdMwXBuKK5

