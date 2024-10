A Liverpool kétszer is egyenlített, Szalah beérte Robbie Fowlert a PL örökös góllövőlistáján

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool 2-2-es döntetlent játszott az Arsenal vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

A magyar válogatott csapatkapitánya a 63. percben, az argentin világbajnok Alexis Mac Allister helyére állt be, ekkor 2-1-re az Arsenal vezetett. Szoboszlai friss erőként komoly szerepet vállalt a Pool által végzett letámadásban, amelynek a 81. percben lett meg az eredménye, ekkor Darwin Nunez középre passzolt labdájából Mohamed Szalah egyenlített, egyben a végeredményt is beállította. Az egyiptomi támadó a 163. gólját szerezte a Premier League-ben, amivel megelőzte Jermain Defoe-t és utolérte Robbie Fowlert az örökös góllövőlistán. Jelenleg már csak 12 találatra van Thierry Henrytól.

