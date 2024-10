Igencsak vitatható büntetővel ütött újabb szöget Erik ten Hag koporsójába a West Ham

Lassan lejár a holland edző ideje Manchesterben?

A West Ham United 2-1-re győzött a Manchester United ellen az angl élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában. Erik ten Hag együttese így a 14. helyen áll a Premier League-ben, ami méltatlan az MU-hoz képest. Pedig a vendégek számára jól indult a találkozó, a 32. percben Diogo Dalot megszerezhette volna a vezetést, ám a szilveszteri bakiparádéba is beillő helyzetet puskázott el, íme:

A Manchster Unitednek aztán két kapufája is volt a meccsen, de a 74. percben Summerville góljával megszerezte a vezetést a WHU. Erre a gólra még jött válasz az MU-tól, Casemiro a 81. percben közelről fejelt a kapuba. Az igazi csattanó a végén jött, egy elég furcsa tizenhatoson belüli kavarodás után a VAR-szoba David Coote fülére szólt, aki kiment megnézni a monitoron az eseményeket és végül egy igencsak vitatható tizenegyest fújt be a West Hamnak, ugyanis a „szabálytalanság” előtt Danny Ings kézzel is hozzáért a labdához.

A tizenegyespont mögé Bowen állt, aki a 92. percben értékesítette is a büntetőt, amelynél ugyan érezte az irányt Onana, de nem tudott hárítani. A mérkőzés végül a 105. percig tartott, de nem tudott már egyenlíteni a manchesteri együttes, így a londoni ‘Kalapácsosok’ sorozatban harmadjára nyertek hazai pályán a Premier League-ben Erik ten Hag csapata ellen.

Íme a vitatott tizenegyes szituáció:

A másik két mérkőzésen a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Newcastle United ellen. A londoni csapat az előző két meccsén nem tudott győzni, most javított, a vendégek viszont immár öt kör óta nyeretlenek. Hazai sikereket hozott a délután, az eddig nyeretlen Crystal Palace a Tottenham Hotspurrel szemben győzött némi meglepetésre.

Premier League, 9. forduló: