Arne Slot először szólalt meg a piros lapját követően

Arne Slot a Liverpool pénteki sajtótájékoztatón szólalt meg először a szerdai, heves Merseyside derby után, ahol a holland edző piros lapot kapott a mérkőzés végén.

Slot emiatt nem vehetett részt a szokásos médiaeseményeken. Pénteken viszont visszatért a mikrofon elé az AXA Training Centerben, a vasárnapi Wolves elleni összecsapás előtt.

Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte, hogy eluralkodtak rajta az érzelmek a Merseyside derbi után. A holland szakember azonban nem akart részletekbe bocsátkozni a szerdai Everton elleni piros lapjával kapcsolatban.

Slotot Michael Oliver játékvezető állította ki a mérkőzés végén egy heves kézfogást követően. A Liverpool menedzsere dühös volt James Tarkowski egyenlítő gólja miatt, amely a 97. percben született.

Csak öt perc hosszabbítást jelzett a bíró, miközben Liverpool a győzelemre hajtott Goodison Parkon. A holland menedzser pedig magyarázatot keresett arra, hogy miért húzták tovább a mérkőzést.

Slotnak lehet hogy hosszabb ideig tartó kispadi eltiltásra kell számítania, viszont vasárnap még a pálya széléről irányíthatja csapatát a Wolves ellen az Anfielden, miközben a Labdarúgó Szövetség mérlegeli, hogy indítson-e eljárást a Liverpool menedzsere ellen vagy sem.

Slot szerdán nem nyilatkozhatott a „káoszt” követően a Goodison Parkban a Premier League szabályai szerint, azonban elmondta, hogy tiszteletben fogja tartani a fegyelmi eljárást.

„Nem akarok belemenni a részletekbe” – kezdte Slot pénteken. „Azt gondolom, hogy a hosszabbítás végül nyolc perc lett, ami gyakran előfordul, az érzelmek pedig eluralkodtak rajtam, és ha visszatekintek az esetre, másképp csinálnám. Jelenleg egy eljárás zajlik, én pedig tiszteletben fogom tartani a döntést.”

