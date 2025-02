Arne Slot döntött támadója jövőjéről?!

A holland mester úgy véli, a Liverpoolnak egy robusztusabb, kevésbé sérülékeny csatárra lenne szüksége.

Úgy tűnik, Diogo Jota hosszú távon nem szerepel Arne Slot tervei között, és az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool a nyári átigazolási időszakban új csatár igazolását tervezi – értesült a Football Insider.

A 28 éves portugál támadó iránt több klub is érdeklődik, kiemelten a szaúdi élvonal csapatai, valamint az Arsenal is figyelemmel kíséri a helyzetét. Az új menedzser, Arne Slot újragondolja a támadósor összetételét, és úgy véli, hogy Jota helyére egy egészségesebb és megbízhatóbb góllövőre van szükség.

Jota az elmúlt években kulcsszerepet játszott a Liverpool támadósorában, azonban sérülékenysége miatt egyre nagyobb a frusztráció a klubon belül. A szezon során már 15 mérkőzést kihagyni kényszerült, és az Anfield vezetése tart attól, hogy hosszú távon nem tud stabilan rendelkezésre állni.

A portugál csatár ennek ellenére 23 mérkőzésen 8 gólt szerzett az idényben, de a holland mester úgy véli, hogy a Vörösöknek szüksége van egy erősebb, fizikailag strapabíróbb középcsatárra.

