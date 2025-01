Araújo távozóban? A Juventus érdeklődése sok mindent megváltoztathat

Több tényező, köztük a Barcelona anyagi helyzete is befolyásolhatja az esetleges átigazolást.

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Juventus megkörnyékezte a Barcelonát Ronald Araújo téli kölcsönvétele miatt. Az uruguayi védő a szezon során múlt szombaton lépett pályára először a Barcában, ugyanis addig sérüléssel bajlódott. A 25 esztendős bekk a Barbastro ellen 4-0-ra megnyert kupameccsen gólpasszt is adott. Az olasz sajtó szerint Araújo nyitott a torinói együtteshez való csatlakozás kapcsán, de több tényező is alakíthatja a végkimenetelt.

Ugyan Juventus jelenleg komoly védőgondokkal küzd, ugyanis több alapembere is megsérült, az uruguayi játékos menedzsmentje szerint a futballista elsődleges célja, hogy visszanyerje formáját. Nyáron több klub is szerette volna megkörnyékezni őt, de a Copa Américán összeszedett sérülése miatt végül elfogytak a potenciális kérők.

