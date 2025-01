A zöld asztalnál kikapott, a Király Kupában nyert a Barcelona

Wojciech Szczesny debütált a Barcában, a sérüléséből visszatérő Ronald Araújo pedig először kezdett a szezon során és egyből gólpasszt is jegyzett.

Ahogyan arról szombat délután mi is beszámoltunk, a La Liga és a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) elutasította a Barcelona Dani Olmora és Pau Víctorra vonatkozó regisztrációs kérelmét a szezon hátralevő részére. Így jelen állás szerint a két futballista ingyen igazolható és nem léphet pályára a katalán együttesben. Nyilván a Barca nem fogja annyiban hagyni a döntést, és a zöld gyepen csattanóst választ adtak a zöld asztalnál hozott ítéletre.

A Barca négy gólt rúgva 4-0-ra nyert a negyedosztályú Barbastro ellen. A két gárda tavaly is találkozott egymással a spanyol Király Kupában, akkor 3-2-es katalán siker született, ezúttal viszont nem voltak ekkora izgalmak. A 21. percben Eric Garcia találatával szerzett vezetést a Barca. A gólpasszt az a Ronald Araújo jegyezte, aki a szezon során először lépett pályára. A kapuban egyébiránt az idény közben Marc-André ter Stegen sérülése után szerződtetett Wojciech Szczesny először védhetett a Blaugrana kezdőjében és kapott gól nélkül hozta le a meccset.

After being injured for more than 6 months, Ronald Araújo returned on the pitch tonight and directly set up Barcelona’s opener 🫡💪 pic.twitter.com/XLHBjm9a8c

— 433 (@433) January 4, 2025