Antony újra a régi önmaga: El kellett hagynom a Unitedet

A Real Betis csatára, Antony zöld utat kapott, így szombat este pályára léphet a Real Madrid ellen egy kulcsfontosságú La Liga-mérkőzésen.

A brazil válogatott Antony egymeccses eltiltását a fellebbezés után eltörölték, miután a múlt hétvégi, Getafe elleni 2-1-es győzelem során kiállították.

Antonyt azonnali piros lappal büntették, miután rácsúszott a Getafe középpályására, Juan Iglesiasra, és úgy tűnt, hogy hosszabb eltiltás vár rá az eset miatt.

A piros lapot azzal indokolták, hogy „hátulról, a labda megszerzésének lehetősége nélkül, túlzott erővel” szabálytalankodott ellenfelével szemben.

A Real Betis azzal érvelt, hogy „nyilvánvaló hiba történt a játékvezetői jelentésben”, és kijelentette, hogy „Antony egy pillanatra sem vette le a szemét a labdáról”, lábát kinyújtva próbálta elérni azt, és nem állt szándékában eltalálni az ellenfelet.

Antony got a message for Vinicius, Mbappe and Real Madrid! 👀 pic.twitter.com/nLUDjGvE5z

— Kara (@UTDKara) February 28, 2025