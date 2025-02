Antony repülőrajtot vett a La Ligában

Csak úgy szórja a gólokat és sorra szerzi a meccs embere díjakat!

Mióta elhagyta a Manchester Unitedet és a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Betishez került kölcsönbe, azóta Antony kivirágzott. Az egykoron 95 millió euróért vásárolt brazil támadó vasárnap este gólt és gólpasszt jegyzett a Real Sociedad elleni 3-0-s siker során, valamint kiharcolt egy büntetőt is. Igaz, a tizenegyest csapattársa, Lo Celso kihagyta. A mérkőzés végén Antonyt választották a meccs emberének, ez pedig már zsinórban a harmadik ilyen díja volt a La Ligában.

