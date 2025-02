„Most kell szerénynek maradni” – Gordon odaszúrt az Arsenalnak

"Stay humble!"

Ahogyan arról mi is beszámoltunk a Newcastle oda-vissza 2-0-ra nyert az Arsenal ellen a labdarúgó Angol Ligakupa elődöntőjében. A visszavágón Anthony Gordon is betalált, aki David Raya nagy hibáját használta ki. Az esetről Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője úgy vélekedett, hogy a kapusoknak ideje lenne megtiltani az ilyesfajta középre adott passzokat. A Newcastle támadója kirobbanó formában van a Big Six csapatok ellen PL-karrierje során. Eddigi 19 ilyen mérkőzésén 17 gólban vállalt szerepet.

Anthony Gordon is fully focused ahead of Newcastle’s trip to Wembley 💪 pic.twitter.com/jVIebRMrKU — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 5, 2025

A mérkőzést követően a 23 éves angol csatár odaszúrt az Arsenalnak. Ő is elsütötte a „stay humble” kifejezést, amelyet először még Erling Haaland használt a Manchester City-Arsenal mérkőzésen, majd az Ágyúsok szurkolói ugyanezzel vágtak vissza neki vasárnap este az Emiratesben, amikor Mikel Arteta együttese 5-1-re nyert Guardiola gárdája ellen. Most Gordon is így értékelt. Egyébiránt a Szarkák hivatalos X-oldala is odaszúrt az Arsenalnak. Ugyanis a mérkőzést követően kitette a Ligakupa-mérkőzéseken használt labdáról egy fotót, utalva Arteta korábbi nyilatkozatára.

Azt írták hozzá: „A bűnös”.

Még az első meccs után a spanyol mester azt nyilatkozta, hogy a játékszer másképp szál, nem úgy pattan, ezért hagytak ki annyi helyzetet és ezt is lehetett a vereségük oka.

A Newcastle így már biztosan ott lesz az Angol Ligakupa döntőjében. Eddie Howe csapata pedig az ő irányítása alatt első trófeáját nyerheti a március 16-i fináléban. Sőt, a Szarkák az 1955-ös FA Kupa-diadala óta először emelhetnének magasba rangos trófeát Anglián belül. A sorozat címvédője, a Liverpool csütörtök este a Tottenham ellen lép pályára. Az első mérkőzést az észak-londoniak nyerték 1-0-ra, így még semmi sem dőlt el.