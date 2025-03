Ancelotti pénzfeldobáshoz hasonlította a Real győzelmét

A címvédő Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti pénzfeldobáshoz hasonlította a városi rivális Atlético Madrid elleni párharc lezárását, azt, hogy együttese 11-esekkel jutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

„Ez egy fej vagy írás szituáció volt, mi ma a fejet választottuk és nyertünk, ugyanakkor úgy gondolom, az Atlético emelt fejjel búcsúzhat a sorozattól” – értékelt az olasz mester a találkozót követően.

A házigazda Atlético már a 28. másodpercben megszerezte a vezetést, de több gól nem esett a találkozón – bár Vinícus Junior kihagyott egy büntetőt a rendes játékidőben -, így a 11-esek döntöttek.

„Ahogyan mindig, most is rendkívül nehéz feladatot kellett megoldani az Atlético ellen. Kiegyensúlyozott, kemény mérkőzés volt. Kőkeményen küzdött az ellenfelünk, remekül védekezett, csupán néhány lehetőségünk volt, de ezen az estén csak a továbbjutás számított”– fogalmazott Ancelotti.

😅⚪️ Ancelotti reveals: “On the final penalty we had a doubt, who should have taken the penalty between Rüdiger or Endrick”.

“We wanted Endrick… But then I saw his face and I decided Rüdiger was the better option (laughs)”. pic.twitter.com/pSNa5p9A9s

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2025