Ancelotti: nem értek egyet Guardiolával

A Real Madrid vezetőedzője szerint jóval több esélye van a Manchester City-nek, mint az edzője által említett 1%.

Mint ismert, a címvédő Királyi Gárda egy hete 3-2-re diadalmaskodott az Etihad Stadionban, s ezzel hatalmas lépést tett a nyolcaddöntőbe jutás felé.

Pep Guardiola ezt követően mondta azt, csapatának vajmi kevés sansza maradt arra, hogy idegenben megváltsa jegyét a legjobb 16 közé.

A keddi sajtófogadáson az olasz tréner viszont így fogalmazott:

„Hogy csak 1% esélyük lenne? Nem értek egyet! Minimális előnyünk van, de ezzel még élnünk kell a visszavágón” – latolgatott Ancelotti.

„Ők is biztosan úgy gondolják, hogy ez nem igaz. Mi is így teszünk” – tette hozzá az olasz, aki egyik fontos sérültjéről is nyilatkozott.

„Lucas Vázquez még nem épült fel teljesen. A kispadra talán leülhet” – vélekedett az ötszörös BL-győztes szakember.

A spanyol hiányában minden bizonnyal továbbra is Fede Valverde szerepel majd a védelem jobb oldalán, ahogyan tette azt az odavágón és az Osasuna elleni bajnokin is.

„Nem probléma, hogy jobb hátvédet kell játszanom. Ancelottiért és a Realért bárhol szívesen rendelkezésre állok” – mondta az uruguayi.

A sokak által várt Real Madrid – Manchester City BL-visszavágót szerda este 21.00-tól rendezik a Bernabéuban. A párharc első mérkőzését 3-2-re a madridiak nyerték.