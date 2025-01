Ancelotti: Jó lenne, ha a Manchester City kiesne a BL-ből

Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője számára minden adott volt ahhoz, hogy jó hangulatban legyen, miután csapata 5-1-es győzelmet aratott az RB Salzburg ellen a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Ennek ellenére Ancelotti meglehetősen mérgesen érkezett a sajtóterembe a Santiago Bernabéuban.

A „királyiak” remek formát mutattak, és az idény egyik legjobb támadó teljesítményét nyújtották. Köztük Jude Bellingham csodálatos gólpasszával, Vinicius Junior és Rodrygo Goes duplájával, valamint Kylian Mbappé góljával.

Mégis, Ancelotti ideges volt, vagy a UEFA-ra, vagy az ellenfél edzőjére, Thomas Letschre.

„Úgy tűnik, hogy egy kicsit ideges vagyok… és igen, dühös vagyok. A mérkőzés 23:45-kor ért véget [valójában inkább 23:00 körül], és egy órát várni a sajtótájékoztatóra tiszteletlen velem és Önökkel [a sajtóval] szemben is” – mondta a láthatóan felháborodott olasz tréner.

Általában a vendégcsapatok adnak először nyilatkozatokat, őket követik a hazai csapatok. Az extra időt is beleszámítva, a legtöbb mérkőzés Spanyolországban nem ér véget 23:00 előtt. Ez különösen megterhelő lehet a szurkolók számára, akik időben haza akarnak jutni egy hétköznapi találkozó során.

Európa egy másik fővárosában a Paris Saint-Germain impozáns fordítást mutatott be. A PSG 4-2-re legyőzte Pep Guardiola Manchester City-jét a Parc des Princes-ben.

Ezzel a City egy hellyel és két ponttal lemarad a továbbjutásról, és Ancelotti elismerte, hogy örülne, ha kiesnének a versenyből.

„Igen, jó lenne, ha a Manchester City kiesne, mert ők az egyik esélyesek, hogy újra megnyerjék a Bajnokok Ligáját” – mondta a Marca-nak.

