Vinícius: remélem, nyomot tudok hagyni majd a klubnál

A brazil támadó szerda este megszerezte 100. gólját a Real Madrid színeiben.

A Real Madrid 5-1-re győzött a Salzburg ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája hetedik játéknapján. A Királyi Gárdából Rodrygo és Vinícius Júnior is duplázni tudott, valamint Kylian Mbappé volt még eredményes. A 2024-ben a FIFA-gálán az Év Legjobbjának választott brazil támadó – aki a meccs embere is lett – így elérte a 100 gólos mérföldkövet a madridiaknál, sőt egészen pontosan már 101-nél tart.

„Nagyon boldog vagyok, hogy meglett a centenáriumi találat ebben a mezben. Három gólra vagyok Ronaldotól, aki a legtöbb gólt szerezte a Királyi Gárda szerelésében brazil futballistaként. Bízom benne, hogy sikerül nyomot hagynom majd a klubnál” – árulta el ambícióit Viní Jr, aki Carlo Ancelottit is dicsérte, akivel kapcsolatban a napokban távozási pletykák röppentek fel.

„Évek óta itt van, jól tudja, hogy kell irányítani ezt a csapatot. Ebben a gárdában nagyon egyszerű jól teljesíteni, mert mindannyian figyelünk a másikra. Továbbá sok fiatal van, aki szeretné felhívni magára a figyelmet” – tette hozzá a brazil. A Real Madrid.

🚨🤍 Vinicius Jr after Saudi reports: “My future? Real Madrid!”.

“101 goals with my dream club. I came as a child and being able to enter the history of this club makes me the happiest person in the world”.

“Thanks to all my mates for helping me reach this number. Hala Madrid”. pic.twitter.com/xZzwj5hHwR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025