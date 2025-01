Amorim szigorú értékelést adott a United fordítását követően

Amad Diallo 12 perc alatt szerzett mesterhármast, így a Manchester United fordított és végül 3-1-re legyőzte a sereghajtó Southamptont.

Ruben Amorim annak ellenére is azt mondta Diallónak, hogy „sokat kell még fejlődnie”, hogy a fiatal játékos egymaga eldöntötte a Southampton elleni mérkőzést.

A United játéka kezdetben a decemberi mélypontjukból ismerős problémák miatt akadozott, a gyengélkedő Southampton több helyzetet is kialakított, és egy Manuel Ugarte öngóllal megérdemelten szerzett vezetést a szünet előtt.

Diallo azonban az utolsó 10 percben szerzett mesterhármasával megfordította a mérkőzést, tovább erősítve a fontosságát, amit a nemrég aláírt, öt és fél éves szerződéshosszabbítása is bizonyít.

A 22 éves játékos már korábban is bizonyított kulcsfontosságú pillanatokban a Manchester City és a Liverpool ellen, de a mostani teljesítménye különösen emlékezetes marad.

Ennek ellenére Amorim a földön tartja Diallót a vasárnapi, Brighton elleni mérkőzés előtt.

„Nem mondtam neki semmit, majd holnap beszélek vele” – mondta Amorim. „Pihennie kell, jól kell ennie, és készülnie a vasárnapra, mert újra szükségünk lesz rá. Nagyszerű munkát végzett, ez egy óriási pillanat egy fiatal játékosnak, hogy mesterhármast szerezzen egy ilyen klubban. De már a következő meccsre kell koncentrálnia…”

„A legfontosabb, hogy nyertünk, és ő segített ebben. Nagyon jó szezont fut. Már mondtam, óvatosnak kell lennünk a fiatal játékosokkal. Ma remek munkát végzett. Még sokat kell fejlődnie, de ez a meccs már a múlté, és a jövőre kell készülnünk. A futball és az élet ilyen.”

