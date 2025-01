Amad: éhesebbnek kell lennünk támadásban

A triplázó Amad Diallo értékelte az MU Southampton elleni, óriási küzdelemben 3-1-re megnyert angol bajnoki összecsapást.

A vendég Soton sokáig vezetett a Manchester United otthonában. A Vörös Ördögök sokáig csak helyzetekig jutottak, az utolsó tíz percben azonban valami megfordult és az elefántcsontparti labdarúgó mesterhármasával sikerült fordítani.

„Tudjuk, mennyi kvalitás van a csapatban. A támadó harmadban viszont sokkal éhesebbnek kell lennünk. A végén megmutattuk, hogy mi voltunk a jobb csapat. Boldog vagyok, hogy nyertünk, megérdemeltük a sikert” – mondta a 22 éves szélső, akit Ruben Amorim már több poszton is kipróbált.

„I am ready to fight for this club” ⚔️

Amad Diallo is all in for Man United 🌟

🎙 @Sports_EmmaD | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/Xl7GJCV0k5

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 16, 2025