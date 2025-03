Amorim: megmutattuk, milyen jövőt szeretnénk építeni

Bruno Fernandes pedig azt emelte ki, hogy a Manchester United, mint klub, a győzelmekről, az ilyen sikerekről szól.

Ahogyan arról beszámoltunk a Manchester United 4-1-re győzött a Real Sociedad ellen az UEFA Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján. A Vörös Ördögök így 5-2-es összesítéssel jutottak tovább a legjobb nyolc közé, ahol majd a Lyon lesz az ellenfelük. Az MU két jó mérkőzést tudhat maga mögött, a Premier League-ben ikszeltek az Arsenallal, de könnyen nyerhettek is volna, a csütörtöki El-mérkőzésük pedig gyakorlatilag a szezon legjobbja volt.

Az Old Traffordon aratott diadal ellenére Rúben Amorim higgadtan értékelte a meccset, kiemelve, hogy egy teljes hét munkájának gyümölcse érett be ezen az estén.

„Kemény hét volt, de egyben jó is”

A 40 esztendős portugál tréner az együttest dicsérte, külön hangsúlyozva, hogy a fizikális játék terén a United dominánsabb tudott lenni.

„Egy teljes hetet zártunk. Megmutattunk valamit a jövőből. Ma jó teljesítményt nyújtottunk, fizikálisan is erősek voltunk. Ebben a sorozatban teljesen más a helyzet – uralhatjuk a fizikális játékot” – mondta a BBC-nek Rúben Amorim

Az MU mestere azt is kifejtette, hogy tanulja, miként használja a legjobban kulcsembereit, köztük Casemirót is.

„Kevés opciónk van, igyekszünk a játékosokat a lehető legjobb pozícióba helyezni. Spanyolországban próbáltuk Garnachót a jobb oldalon futtatni, és most is bizonyított: lehet, hogy jobban teljesít ott, mint a bal szélen.”

„We showed a little bit of the future.”

A Real Sociedad ellen mesterhármast jegyző csapatkapitány is megerősítette, hogy a mentalitás a legfontosabb:

„Ez a klub a győzelmekről szól. Meg kell nyernünk a meccseket. Hosszú út áll még előttünk, de ha megőrizzük a megfelelő mentalitást, akkor nyerni fogunk.”

🔴🇵🇹 Bruno Fernandes: “This club is all about winning. We need to win games”.

“We have a long way to go but we are confident, with the right mentality, we can win games”. pic.twitter.com/ZCI4SymhYL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2025