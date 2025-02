Amorim döntött Garnacho „büntetéséről”

Egyúttal az is kiderült, miért távozott sietve az öltözőbe az argentin futballista.

A Manchester United kaotikus mérkőzésen nyert szerdán az Ipswich Town ellen 3-2-re. Előbb Patrick Dorgu és André Onana nem értette meg egymást, amiből a forduló legnagyobb potyagólja született, majd a télen érkezett dán védő piros lapot is kapott. A győzelem ennek ellenére is meglett, de a mérkőzés utózöngéi igen hangosak voltak. Többek között azért, mert Rúben Amorim már a félidőben lecserélte Alejandro Garnachot, aki szemmel láthatóan morcosan és sietve távozott az öltözőbe. A portugál tréner már a meccs utáni sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem kell többet belelátni a történtekbe, majd ha meg tudja mi volt az argentin „távozásának” oka, közli az újságírókkal.

Amorim elárulta, hogy Garnacho azt mondta, teljesen átázott a szerelése, ezért vette egyenesen az öltöző felé az irányt. A 40 esztendős szakember elárulta, már másnap rendezték a dolgokat és csak ennyi történt. Viszont az argentin futballista nem úszta meg „büntetés” nélkül az esetet, mondván, hogy a Manchester Unitednél ilyet nem lehet tenni, mert az rossz színben tünteti fel a klubot. Ezért Alejandro Garnacho köteles meghívni az egész csapatot egy vacsorára.

🚨 Rúben Amorim: “Garnacho came to me. It was funny. I did some investigation and he went to the dressing-room and so changed his clothes because he was wet”.

“He watched the game, not on the bench, and at the end of the game he was there and went home”.

“So not an issue. But… pic.twitter.com/oMOSy0ZFFh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 28, 2025