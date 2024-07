Kedden már aláírhat új csapatához, de ma még azt mondja: az Eb megnyerésére kell koncentrálni

Álvaro Morata, a spanyol labdarúgó-válogatott csatára azt mondta, neki és csapattársainak is elsősorban az Európa-bajnokság megnyerésére kell összpontosítaniuk, minden mást háttérbe szorítva.

A 31 éves támadó kijelentését a madridi Marca idézte az esti, berlini spanyol-angol Eb-döntő előtt és azt követően, hogy a nemzetközi, elsősorban az olasz sportsajtó kész tényként tálalta Morata klubváltását. A médiaértesülések úgy szóltak, hogy a kiváló csatár spanyol klubjától, az Atlético Madridtól a jövő héten az AC Milanhoz szerződik.

Állítólag már kedden megérkezhet Milánóba, ahol az orvosi vizsgálat után négyéves megállapodást ír alá az olasz klubbal, amely szezononként négy és fél millió eurót fizet neki.

🚨 Alvaro Morata has given the green light to AC Milan! ❤️🖤

Positive contacts took place between his entourage and management of Milan.

(Source: @OAccomando91) pic.twitter.com/Bt27n7ZOph

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 12, 2024