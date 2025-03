Alcaraz nem akar a világelsőség hajszolására összpontosítani

Carlos Alcaraz előtt ott a lehetőség, hogy átvegye riválisa Jannik Sinner helyét a világranglista élén, de nem akar erre túlzottan összpontosítani, mert nem akar extra nyomást helyezni magára.

Alcaraz 2024-ben két Grand Slamet is nyert, de a kisebb ATP-tornákon nem gyűjtött elegendő pontot, ezért jelenleg messze van az első helytől. Sinner 11 330 ponttal vezeti a ranglistát, és mivel felfüggesztése miatt a következő három hónapban nem szerezhet újabb pontokat, így a spanyolnak adott a lehetőség a felzárkózásra.

Indian Wells után Alcaraz legalább 6560 ponttal áll majd, de még így is nagy lesz a különbség közte és az olasz között. A spanyol tisztában van azzal, hogy a világranglista vezető helye elérhető közelségbe kerülhet, de nem akar erre túlzottan figyelni.

„Ez ott van a fejemben, de nem erre fókuszálok. Minden tornán az a célom, hogy jól játsszak, fejlődjek, és ha ezt megteszem, az első hely magától jön” – mondta.

Carlos Alcaraz becomes the 3rd man to reach 4 consecutive Indian Wells semifinals.

The other 2 men who have done it… Rafa Nadal & Novak Djokovic.

Huge achievement. 🇪🇸 pic.twitter.com/mHimwlmkkk

