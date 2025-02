„Alattomos kamu vagy!” – páros lábbal szálltak bele Bellinghambe

Jude Bellingham kétségkívül a La Liga egyik legjobb játékosa, ugyanakkor nem örvend osztatlan népszerűségnek.

Az angol válogatott középpályást többször is kritizálták a játékvezetőkkel szembeni hozzáállása miatt. A múlt hétvégén az Osasuna ellen ki is állították tiszteletlenség miatt.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Real Madrid fellebbezése ellenére az eltiltást érvényben hagyták, így Bellingham kénytelen kihagyni a Girona és a Real Sociedad elleni találkozókat.

Pablo Maffeo az elmúlt években rendszeresen összetűzésbe került a blancók játékosaival. A Mallorca védője több madridi futballistával is konfrontálódott már, leginkább Vinícius Júniorral. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a brazilt jobban kedveli, mint Bellinghamet – erről a Zona 10-nek adott interjújában beszélt.

„Vinícius jobban tetszik, mint Bellingham, mert olyan, mint én – forrófejű és egyenesen szembeszáll veled. A másik alattomos. Az életben is így van: ha nem kedvelsz, rendben, de mondd meg egyenesen. Ha valaki úriemberként viselkedik, kedveskedik, de aztán a hátad mögött sérteget vagy a csapattársaidat piszkálja, akkor az egy kamu. Állj ki nyíltan! Ha nem kedvellek, én is tudatom veled, de ne játsszuk el a jófiút. Szóval, ha választanom kell, inkább Viníciust választom, mert tudom, milyen ember” – nyilatkozta a védő, akit korábban Messi a legkeményebb ellenfelének nevezett.

Maffeo tehát nem hagyta ki az alkalmat, hogy beleszálljon Bellinghambe, akiről egyértelműen nincs jó véleménye. Az angol középpályást azonban aligha fogják érdekelni ezek a megjegyzések, hiszen minden figyelmét a visszatérésére összpontosítja, miután letölti kétmeccses eltiltását.

