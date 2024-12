Ahogy Katarban, úgy a 2034-es vb-n sem ihatnak alkoholt a szurkolók

Az egész országban egyetlen bolt van, ahol lehet alkoholt kapni.

Múlt héten kiderült, hogy 2034-ben megint a Közel-Keleten, egészen pontosan Szaúd-Arábiában rendezik majd a tíz év múlva esedékes labdarúgó világbajnokságot. Egyetlen ország pályázott csak, így nagy kérdés nem volt a legnagyobb futballtorna kapcsán. Viszont már most korai aggodalmak merülnek fel a FIFA-vb-vel kapcsolatban, többek között, ami Katarban is fennállt, hogy a helyi szabályok miatt nem lehet majd alkoholt fogyasztani a világbajnokságon. Habár ezt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség hivatalosan ezt még nem kommentálta, de a The Guardian információi szerint a forrásaik már megerősítették ezeket a pletykákat.

Szaúd-Arábia 1952 óta szigorúan tiltja az alkoholfogyasztást. A helyi törvények még a luxusszállodákban sem engedélyeik a szeszivást, ami sok más muszlim országtól eltér. Jelenleg csak egyetlen üzlet létezik Rijádban, ahol szigorú ellenőrzés mellett nem muszlim diplomaták számára elérhető az alkohol.

Alkoholtilalom Szaúd-Arábiában

