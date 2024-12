Eldőlt, valóban Szaúd-Arábia lesz a 2034-es foci-vb házigazdája

2030-ban pedig hat országban rendezik majd a labdarúgó-világbajnokság küzdelmeit.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) szerdai döntése szerint Spanyolország, Portugália és Marokkó rendezi közösen a 2030-as világbajnokságot, míg 2034-ben Szaúd-Arábia lesz a házigazda. Egyik eseményre sem volt másik pályázó, a FIFA-kongresszus tagjai online, közfelkiáltással szavazták meg a rendezőket.

A 2030-as férfi futball-vb-re összesen hat országban kerül sor, mivel egy-egy meccsnek Uruguay, Argentína és Paraguay is otthont ad, ünnepelve a vb százéves jubileumát. Az első vb-nek 1930-ban Uruguay adott otthont. Spanyolország 1982 után másodszor lesz házigazda, míg Marokkó a Dél-afrikai Köztársaság (2010) után a második afrikai ország, amelyben világbajnokságot rendeznek.

„Most történelmet akarunk írni, egyesíteni akarjuk a világot a futballal, a futballon keresztül” – fogalmazott.

