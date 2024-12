A WADA új szabályváltoztatása felmenthette volna Sinnert és Swiateket is

Jannik Sinner és Iga Swiatek neheztelhet a doppingügyeik miatt, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) olyan szabálymódosítást fogadott el, amely valószínűleg felmentette volna őket.

A teniszrajongók megdöbbentek, amikor kiderült, hogy Sinner és Swiatek is pozitív doppingtesztet produkált idén, de az ügyek részletei azt mutatják, hogy egyikük sem szegte meg szándékosan a szabályokat. Sinnert ugyan nem tiltották (még) el, de Swiatek kapott egy egy hónapos felfüggesztést.

A WADA által elfogadott szabályváltozás, amely 2027. január 1-jén lép hatályba, különösen igazságtalannak tűnhet Sinner és Swiatek számára. Sinner esetében ez különösen fájdalmas, mivel fellebbezése sok stresszt okozott neki.

2024 elejétől a „szennyezett termék” fogalmát a „szennyezett forrás” váltja fel. Ha ez már most érvényben lenne, az mindkét játékos esetét befolyásolta volna.

Az új meghatározás szerint a szennyezett forrás magában foglalja a tiltott anyag harmadik féltől való közvetett bekerülését. Ez alkalmazható lenne Sinner esetében, mivel nála a harmadik fél a fizioterapeutája volt.

Emellett a szennyezett forrásba beletartozik olyan gyógyszer fogyasztása is, amely tiltott anyagot tartalmaz, de ezt az összetevőt nem tüntették fel a címkén. Ez vonatkozna Swiatekre, mivel egy gyógyszergyártó nem tüntette fel a melatoninban található trimetazidint.

Sinnert és Swiateket is rengeteg kritika érte a doppingügyeik miatt az utóbbi időben.

A jól ismert teniszújságíró és kommentátor, José Morgado a közösségi oldalán is megjegyezte, hogy furcsa, hogy a WADA fellebbezett Sinner esetében, miközben most olyan szabályváltoztatást vezet be, amely pont ilyen helyzeteket kíván elkerülni.

„Érdekes szabályváltoztatás a WADA-tól, amely megakadályozza az olyan eseteket, mint Sinneré és Swiateké… Furcsa, hogy fellebbeztek Sinner ellen, majd most megváltoztatták a szabályt.”

Az új szabályváltozás még ellentmondásosabbá teheti Sinner eltiltását. Az idegessége fokozódhatott, miután egy neves sportjogász azt jósolta, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság eltiltást szabhat ki rá.

