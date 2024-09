A US Open női döntőse ebben a statisztikában még a férfiakat is leveri

Aryna Sabalenka lett az első női játékos Serena Williams óta, aki egymás után kétszer is döntőbe jutott a Flushing Meadowsban, ám van egy érdekes statisztika, amiben a fehérorosz az összes férfi és női játékost túlszárnyalja..

A világranglista második fehérorosz játékos minden kétséget kizárólag a jelenlegi legjobb keménypályás játékos a női mezőnyben.

A mindig is erőteljes Sabalenka évekig küzdött az adogatásával. Végül úgy döntött, hogy egy szakemberrel kezd együttműködni, hogy csökkentse a kettős hibáinak a számát.

Fotó: Getty Images

A statisztika szerint, átlagsebességet mérve Aryna Sabalenka rendelkezik a leggyorsabb tenyeressel az idei US Openen, beleértve a férfi és női játékosokat is.

Aryna Sabalenka has the fastest average forehand speed out of all the men and women competing at the U.S. Open 😮‍💨🎾#womenssports #USOpen pic.twitter.com/NXdWewGojf

— the female athlete project (@femathproject) September 4, 2024